Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Республики Коми получили более 1,8 миллиардов рублей онлайн
- 13:00 23 сентября
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- astakhovaxenia
Более 1,7 тысяч кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Республики Коми с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма выдачи составила более 1,8 миллиардов рублей.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
"Оказание поддержки малому бизнесу, включая предприятия Северо-Западного округа, является одним из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса. Предлагаемые нами финансовые условия весьма привлекательны и удобны, а применение передовых сервисов способствует успешному развитию предпринимательства. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования".
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"""Малый бизнес играет ключевую роль в развитии экономики Республики Коми. Оказание поддержки малому бизнесу способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения и стимулирует экономический рост республики".
С помощью интернет-банка СберБизнес можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит предприниматели могут получить за 3 минуты.