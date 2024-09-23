Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Республики Коми получили более 1,8 миллиардов рублей онлайн

Более 1,7 тысяч кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Республики Коми с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма выдачи составила более 1,8 миллиардов рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

"Оказание поддержки малому бизнесу, включая предприятия Северо-Западного округа, является одним из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса. Предлагаемые нами финансовые условия весьма привлекательны и удобны, а применение передовых сервисов способствует успешному развитию предпринимательства. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: