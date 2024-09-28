В Махачкале при взрыве на АЗС погибло 12 человек
- 16:30 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В Махачкале, на автозаправке произошел взрыв, и количество жертв увеличилось до 12 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС. Ранее было известно о 11 погибших, среди которых двое детей. Также пострадали еще 11 человек.
Помощник министра здравоохранения, Алексей Кузнецов, сообщил, что четверо пострадавших остаются в больницах. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Еще трое пациентов уже выписаны из больниц, четверо получили медицинскую помощь амбулаторно.
Взрыв произошел на автозаправке на окраине Махачкалы, здание АЗС было разрушено, пожар перекинулся на техстанцию и столовую. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Прокуратура проводит проверку. В память о жертвах взрыва, 28 сентября в Дагестане объявлен днем траура.