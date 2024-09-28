В Махачкале при взрыве на АЗС погибло 12 человек

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В Махачкале, на автозаправке произошел взрыв, и количество жертв увеличилось до 12 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС. Ранее было известно о 11 погибших, среди которых двое детей. Также пострадали еще 11 человек.