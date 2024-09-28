ВОЗ опровергла сообщения о том, что новый вариант COVID-19 XEC более опасен

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Нет доказательств, что новый вариант COVID-19, известный как XEC, более опасен, чем предыдущие. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыра Бердыклычева. "Данные пока не показывают, что XEC вызывает более тяжёлое заболевание по сравнению с прежними вариантами," — сказал он.

Бердыклычев сообщил, что XEC впервые обнаружили 16 мая, а к 18 сентября данные о нём поступили от 28 стран. Сейчас ВОЗ исследует XEC, чтобы понять, нужно ли считать его "вариантом под наблюдением".

Он также напомнил, что приближается сезон респираторных заболеваний. Важно соблюдать меры профилактики: оставаться дома при заболевании, мыть руки, проветривать помещения и соблюдать дистанцию. Прививки необходимы для пожилых, людей с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом, беременных женщин и медработников.