Кладу щепотку в воду — и орошаю спатифиллум: укрыт белоснежным покрывалом цветов весь год — эффект реально поражает
- 11:00 28 сентября
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- Служба новостей
Спатифиллум, известный в народе как «женское счастье», пользовался особой популярностью среди цветоводов. Считается, что когда этот цветок начинает цвести, хозяйка обретает удачу и благополучие. Естественно, каждый цветовод мечтает о пышном цветении своего растения.
Ксения Давыдова, агроном и опытный цветовод, поделилась отличным рецептом простой и эффективной подкормки, которая укрепит здоровье спатифиллума. Для этого потребуется лишь один компонент — таблетки глицина, которые легко доступны в любой аптеке.
Глицин — это природная аминокислота, улучшающая концентрацию хлорофилла в клетках растений. Он участвует в метаболизме, обладает антистрессовым эффектом и способствует быстрому восстановлению цветов после неблагоприятных условий. Кроме того, глицин стимулирует рост растений, укрепляет их корневую систему и способствует пышному цветению. В прямом смысле слова, это настоящая «волшебная таблетка».
Для приготовления подкормки нужно растворить 1 таблетку (100 мг) глицина в 1 литре теплой воды, предварительно растолочь таблетку. Полученный раствор готов к использованию.
Опрыскивайте листья спатифиллума этим раствором раз в 2−3 недели. Также можно использовать этот состав для полива растений под корень при плановом поливе. Частота подкормки остается такой же, пишет hibiny.ru.