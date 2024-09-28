Кладу щепотку в воду — и орошаю спатифиллум: укрыт белоснежным покрывалом цветов весь год — эффект реально поражает

Спатифиллум, известный в народе как «женское счастье», пользовался особой популярностью среди цветоводов. Считается, что когда этот цветок начинает цвести, хозяйка обретает удачу и благополучие. Естественно, каждый цветовод мечтает о пышном цветении своего растения.

Ксения Давыдова, агроном и опытный цветовод, поделилась отличным рецептом простой и эффективной подкормки, которая укрепит здоровье спатифиллума. Для этого потребуется лишь один компонент — таблетки глицина, которые легко доступны в любой аптеке.