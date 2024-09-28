В Коми сохраняется дождливая и ветренная погода

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми бушуют сильные ветра. О погоде сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. 29 сентября 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. На северо-востоке региона ночью местами небольшой дождь, остальные районы в тёмное время суток ждут умеренные осадки. Днём местами также небольшой дождь, в отдельных районах умеренный.

Поднимется юго-западный веветер7-12 метров в секунду, порывы будут достигать скорости 15-17 метров в секунду. В отдельных районах скорость может достичь 18-20 м/с. Температура воздуха днём будет +9…+14 градусов. На юге и в центральных районах в этот день+15...+20°С.