В Коми издали книгу "Пригороды Сыктывкара"

В Коми благодаря гранту главы Республики выпустили книгу "Пригороды Сыктывкара". Идея и реализация проекта принадлежит городской организации ветеранов. Об этом пишет Комиинформ.

Четыре года назад совет ветеранов города начал уникальный проект по сбору информации о 22 пригородах Сыктывкара. В исследование вошли такие места, как Нижний и Верхний Чов, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю, Седкыркещ, Трехозерка, Заречье, Красная Гора, Кируль, Чит и Кочпон. Также были затронуты городские микрорайоны: Строитель, Давпон, Дырнос, Лесозавод, Париж, Орбита, Тентюково, Ручейная и СМЗ.

В проекте участвовали школьники, став соавторами книги. В 14 школах Сыктывкара провели уроки краеведения, которые вели ветераны и учителя. Ученики и наставники собирали информацию, обращаясь к библиотекам, музеям и архивам, а также общаясь с местными жителями.

Дети изучали свои пригороды, узнавали их историю и делились ею с другими. Это важная информация, которую нельзя терять. Это отметила руководитель организации ветеранов Вера Михайлова.