В Коми издали книгу "Пригороды Сыктывкара"
- 23:20 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Коми благодаря гранту главы Республики выпустили книгу "Пригороды Сыктывкара". Идея и реализация проекта принадлежит городской организации ветеранов. Об этом пишет Комиинформ.
Четыре года назад совет ветеранов города начал уникальный проект по сбору информации о 22 пригородах Сыктывкара. В исследование вошли такие места, как Нижний и Верхний Чов, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Верхний Мыртыю, Седкыркещ, Трехозерка, Заречье, Красная Гора, Кируль, Чит и Кочпон. Также были затронуты городские микрорайоны: Строитель, Давпон, Дырнос, Лесозавод, Париж, Орбита, Тентюково, Ручейная и СМЗ.
В проекте участвовали школьники, став соавторами книги. В 14 школах Сыктывкара провели уроки краеведения, которые вели ветераны и учителя. Ученики и наставники собирали информацию, обращаясь к библиотекам, музеям и архивам, а также общаясь с местными жителями.
Дети изучали свои пригороды, узнавали их историю и делились ею с другими. Это важная информация, которую нельзя терять. Это отметила руководитель организации ветеранов Вера Михайлова.
"Настоящим испытанием для проекта стала пандемия. На год нам пришлось остановить начатое дело, так как доступ в школы был закрыт ", — вспоминает руководитель проекта Тамара Томских.
До 2023 года собранная информация хранилась в небольшом альбоме и на электронном ресурсе с интерактивной картой и виртуальной экскурсией, разработанными в сотрудничестве с Молодежной библиотекой Республики Коми.
Весной прошлого года совет ветеранов выиграл грант главы Республики Коми, предоставленный Министерством экономического развития, промышленности и транспорта. Проект получил финансирование для издания полноценной книги.
Теперь каждый желающий может ознакомиться с книгой "Пригороды Сыктывкара". Ее экземпляры находятся в Национальной и Молодежной библиотеках Республики Коми, а также в школах города.