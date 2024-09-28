В 90-е этой песни стыдились даже взрослые: сейчас включают на утренниках
- 13:45 28 сентября
- 12+
- Служба новостей
В 90-е годы песня Наташи Королёвой "Маленькая страна" (12+) была настоящим хитом, который полюбили все. Её знали и любили почти все, кто слушал популярную музыку в то время. Мелодия звучала из всех квартир, а слова песни напевали даже те, кто не был поклонником творчества певицы, пишет sevastopolmedia.ru.
Спустя несколько десятилетий она не утратила своей популярности. Композиция звучит на утренниках в детских садах и выпускных в школах, вызывая у слушателей ностальгические чувства. Она стала символом ушедшей эпохи, но её продолжают любить и слушать.
"Маленькая страна" напоминает нам о том, как важно сохранять в душе частичку детства и верить в чудеса. Песня дарит ощущение лёгкости и беззаботности, перенося нас в мир, где нет места проблемам и тревогам. Секрет популярности этой композиции заключается в её простоте и искренности. Наташа Королёва поёт о любви к родному краю, о мечтах и надеждах, которые есть у каждого человека.
Интересные факты о песне:
- Певица признается, что этот хит стал прорывом в ее карьере и принес ошеломительный успех.
- Эта композиция стала неофициальным гимном на всех выпускных в детских садах и школах.
Вспомним известные строки этой песни:
Эта страна мне только снится, но светлый миг придет,
И на крылатой колеснице я совершу полет.
Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране,
Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне.
Маленькая страна, маленькая страна,
Кто мне расскажет, кто подскажет,
Где она, где она?
Маленькая страна, маленькая страна,
Там, где душе светло и ясно,
Там где всегда весна.