В 90-е этой песни стыдились даже взрослые: сейчас включают на утренниках

В 90-е годы песня Наташи Королёвой "Маленькая страна" (12+) была настоящим хитом, который полюбили все. Её знали и любили почти все, кто слушал популярную музыку в то время. Мелодия звучала из всех квартир, а слова песни напевали даже те, кто не был поклонником творчества певицы, пишет sevastopolmedia.ru.

Спустя несколько десятилетий она не утратила своей популярности. Композиция звучит на утренниках в детских садах и выпускных в школах, вызывая у слушателей ностальгические чувства. Она стала символом ушедшей эпохи, но её продолжают любить и слушать.