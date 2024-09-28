Жители Коми хотели инвестировать свои деньги и потеряли более миллиона рублей

Два жителя Сыктывкара и Сыктывдинского района потеряли свыше 1 миллиона рублей, доверившись мошенникам из фейковых инвестиционных платформ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В полицию Сыктывкара поступило заявление от сотрудницы медицинской организации. Женщина рассказала, что к ней в мессенджере обратился человек, представившийся сотрудником биржи, и предложил выгодные инвестиции. Он убедил её перечислить деньги на его счет для управления инвестициями.