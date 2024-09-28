Жители Коми хотели инвестировать свои деньги и потеряли более миллиона рублей
- 20:45 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
Два жителя Сыктывкара и Сыктывдинского района потеряли свыше 1 миллиона рублей, доверившись мошенникам из фейковых инвестиционных платформ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В полицию Сыктывкара поступило заявление от сотрудницы медицинской организации. Женщина рассказала, что к ней в мессенджере обратился человек, представившийся сотрудником биржи, и предложил выгодные инвестиции. Он убедил её перечислить деньги на его счет для управления инвестициями.
Пострадавшая вложила все свои накопления — 568 тысяч рублей. Когда она попыталась вывести прибыль, "консультант" пропал.
Похожая ситуация произошла с 56-летним жителем Сыктывдинского района. Он перевёл на счёт мошенника 462 тысячи рублей: 430 тысяч взял в долг, а оставшиеся 32 тысячи были его сбережениями.
После этих случаев полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). МВД по Республике Коми предупреждает: не доверяйте незнакомым людям и не переводите деньги по их указаниям. Лёгких заработков не бывает.