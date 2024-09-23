В Коми предприниматель купил у мошенников несуществующий тур

Фото из архива

Жителя Усть-Куломского района обманули мошенники под видом тур-оператора. О подробностях сообщили в пресс-службе МВД по Коми. Так, по информации ведомства, в полицию обратился 34-летний предприниматель с заявлением о краже денег. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что неоднократно приобретал автобусные туры через агентство в социальной сети. Но однажды он увидел анонс новой поездки, которая должна была начаться через две недели. Мужчина оставил комментарий под постом, спрашивая о стоимости тура. Вскоре ему написала девушка, утверждавшая, что работает в туристической компании. Она назвала цену поездки и сообщила о необходимости заключить договор, но попросила внести предоплату для гарантии места.

Осознавая риски мошенничества, мужчина начал сомневаться и решил проверить информацию у другой фирмы. Обнаружив значительную разницу в цене и малое количество оставшихся мест, он все же решил оплатить часть стоимости до получения договора. В результате он отправил около 25 тысяч рублей на неизвестный счет, так и не получив обещанных документов. Тогда он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.