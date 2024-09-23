В Коми предприниматель купил у мошенников несуществующий тур
- 14:30 23 сентября
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- Инесса Богатая
Жителя Усть-Куломского района обманули мошенники под видом тур-оператора. О подробностях сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Так, по информации ведомства, в полицию обратился 34-летний предприниматель с заявлением о краже денег. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что неоднократно приобретал автобусные туры через агентство в социальной сети. Но однажды он увидел анонс новой поездки, которая должна была начаться через две недели. Мужчина оставил комментарий под постом, спрашивая о стоимости тура. Вскоре ему написала девушка, утверждавшая, что работает в туристической компании. Она назвала цену поездки и сообщила о необходимости заключить договор, но попросила внести предоплату для гарантии места.
Осознавая риски мошенничества, мужчина начал сомневаться и решил проверить информацию у другой фирмы. Обнаружив значительную разницу в цене и малое количество оставшихся мест, он все же решил оплатить часть стоимости до получения договора. В результате он отправил около 25 тысяч рублей на неизвестный счет, так и не получив обещанных документов. Тогда он обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
МВД по Коми призывает жителей региона быть внимательными и осторожными при совершении покупок в интернете и социальных сетях. Не спешите переводить деньги на счета незнакомых лиц и организаций, а при малейших сомнениях воздержитесь от покупки. Также не передавайте посторонним персональные данные банковских карт, включая CVV-код, которые должны быть известны только вам.