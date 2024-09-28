Синоптик дал прогноз, когда начнутся дожди и выпадет первый снег: названа точная дата

Несмотря на сохраняющуюся в данный момент на европейской части России солнечную и теплую погоду, смена сезонов неизбежна. Когда же начнутся долгожданные осенние дожди и выпадет первый снег - об этом рассказал специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Борьба двух воздушных масс

По словам эксперта, погоду в Центре России сейчас определяют две противоборствующие воздушные массы - теплая и холодная. Их встреча и взаимодействие будут иметь решающее значение для дальнейшего хода погодных процессов.

"Даже с вероятностью в 75% невозможно предугадать, какая из воздушных масс перетянет. Поэтому существует два мнения среди синоптиков: одни говорят, что начало октября в Центральной России будет очень теплым, другие специалисты считают, что наоборот победит холодная волна", - поделился своим мнением метеоролог.

Два сценария развития событий

Согласно более оптимистичному сценарию, при победе теплой воздушной массы, в начале октября установится температура от +12 до +17 градусов. В этом случае снега в ближайшее время ждать не стоит, пишет 7 Дней.

Однако более пессимистичный прогноз предполагает победу холодной воздушной массы. В этом случае нас ожидает более прохладная погода от +7 до +12 градусов, и уже в первые недели октября возможен выпад первого снега.