Синоптик дал прогноз, когда начнутся дожди и выпадет первый снег: названа точная дата
- 09:20 28 сентября
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Несмотря на сохраняющуюся в данный момент на европейской части России солнечную и теплую погоду, смена сезонов неизбежна. Когда же начнутся долгожданные осенние дожди и выпадет первый снег - об этом рассказал специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
Борьба двух воздушных масс
По словам эксперта, погоду в Центре России сейчас определяют две противоборствующие воздушные массы - теплая и холодная. Их встреча и взаимодействие будут иметь решающее значение для дальнейшего хода погодных процессов.
"Даже с вероятностью в 75% невозможно предугадать, какая из воздушных масс перетянет. Поэтому существует два мнения среди синоптиков: одни говорят, что начало октября в Центральной России будет очень теплым, другие специалисты считают, что наоборот победит холодная волна", - поделился своим мнением метеоролог.
Два сценария развития событий
Согласно более оптимистичному сценарию, при победе теплой воздушной массы, в начале октября установится температура от +12 до +17 градусов. В этом случае снега в ближайшее время ждать не стоит, пишет 7 Дней.
Однако более пессимистичный прогноз предполагает победу холодной воздушной массы. В этом случае нас ожидает более прохладная погода от +7 до +12 градусов, и уже в первые недели октября возможен выпад первого снега.
"В дождливые дни, а их однозначно будет больше, чем в сентябре, при температуре в пределах +7 градусов в утренние часы могут примешаться мокрые снежинки. Соответственно, вот и будет первый снег. А если по теплому сценарию, то снег переносится на период с 13 по 18 октября", - отметил эксперт.
Ранее метеоролог Александр Шувалов предсказывал, что холод, пришедший в московский регион с воскресенья, 22 сентября, не задержится надолго. Однако теперь ситуация видится более неопределенной, и первый снег может выпасть гораздо раньше привычных сроков.
Таким образом, ближайшие недели станут решающими в определении погодных условий наступающей осени. Пока синоптики расходятся в своих прогнозах, но ясно одно - жителей Центральной России ждут интересные погодные сюрпризы в ближайшее время.
Специалистам предстоит тщательно отслеживать развитие ситуации, чтобы точнее предсказать даты наступления первых осенних осадков и возможного выпадения снега. Это поможет жителям региона заблаговременно подготовиться к наступлению по-настоящему холодного времени года.