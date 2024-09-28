Россияне переходят на новый трудовой график: отныне суббота станет рабочей

Фото из архива "Про Города"

Ноябрь 2024 года обещает быть насыщенным праздниками и выходными днями. При пятидневной рабочей неделе в этом месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных, включая как федеральные, так и региональные праздники. День народного единства

4 ноября — знаменательная дата, которая станет центром внимания для всех россиян. В этот день будет три дня отдыха подряд — 2, 3 и 4 ноября. Пятница, 1 ноября, будет укороченным рабочим днем.

В рамках Дня народного единства запланировано множество увлекательных мероприятий: концерты, выставки, спортивные состязания, театральные постановки и многое другое. Особое внимание будет уделено историческим памятникам и значимым местам, чтобы отдать дань уважения прошлому и почтить память предков.

Значение праздника

Этот праздник проходит на фоне актуальных политических и экономических событий, что делает его особенно значимым для общества. Рабочий календарь в ноябре предоставляет возможность отдохнуть от повседневных забот и подготовиться к новогодним праздникам.