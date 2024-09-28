Добровольцы убрали поваленные деревья в одном из сыктывкарских парков

В Беличьем парке добровольцы очистили территорию от валежника и поваленных деревьев. Об этом пишет мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

В Беличьем парке развернулась масштабная инициатива по благоустройству, которая стала примером общественного единения и заботы о родном городе. Добровольцы собрали и вывезли поваленные деревья и валежник с большей части территории парка, несмотря на то что первоначально планировалось очистить лишь небольшую его часть.

Мероприятие собрало около 50 активистов, среди которых были как жители Сыктывкара, так и представители других районов. Многие пришли с семьями, стремясь наглядно показать детям важность трудолюбия и заботы о благоустройстве городской среды. По мере работы к числу добровольцев присоединялись новые участники, привлеченные примером неравнодушных горожан.

Завершение работ было отмечено общим чаепитием, что позволило участникам акции обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие планы по улучшению парка. Глава Сыктывкара выразил благодарность всем, кто поучаствовал в этом полезном начинании: