Добровольцы убрали поваленные деревья в одном из сыктывкарских парков
- 09:50 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Беличьем парке добровольцы очистили территорию от валежника и поваленных деревьев. Об этом пишет мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
В Беличьем парке развернулась масштабная инициатива по благоустройству, которая стала примером общественного единения и заботы о родном городе. Добровольцы собрали и вывезли поваленные деревья и валежник с большей части территории парка, несмотря на то что первоначально планировалось очистить лишь небольшую его часть.
Мероприятие собрало около 50 активистов, среди которых были как жители Сыктывкара, так и представители других районов. Многие пришли с семьями, стремясь наглядно показать детям важность трудолюбия и заботы о благоустройстве городской среды. По мере работы к числу добровольцев присоединялись новые участники, привлеченные примером неравнодушных горожан.
Завершение работ было отмечено общим чаепитием, что позволило участникам акции обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие планы по улучшению парка. Глава Сыктывкара выразил благодарность всем, кто поучаствовал в этом полезном начинании:
«От имени администрации города и его жителей благодарю всех активистов, принявших участие в столь полезном мероприятии и приложившим усилия, направленные на улучшение состояния общественной территории. Огромное спасибо! Ваш пример – другим наука!»