В Республике Коми пройдут кинопоказы фестиваля актуального научного кино

С 20 сентября по 24 октября в Коми пройдут кинопоказы на Фестивале актуального научного кино (ФАНК). Об этом пишет Минкульт региона.

Этот фестиваль, также известный как Дни научного кино, уже в десятый раз проходит по всей России. Его цель — объединить кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников, чтобы развивать научное кино и находить новые, интересные способы донесения научных знаний до широкой аудитории.