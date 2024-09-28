В Республике Коми пройдут кинопоказы фестиваля актуального научного кино
- 10:45 28 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
С 20 сентября по 24 октября в Коми пройдут кинопоказы на Фестивале актуального научного кино (ФАНК). Об этом пишет Минкульт региона.
Этот фестиваль, также известный как Дни научного кино, уже в десятый раз проходит по всей России. Его цель — объединить кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников, чтобы развивать научное кино и находить новые, интересные способы донесения научных знаний до широкой аудитории.
В Коми возможности посмотреть уникальные документальные фильмы будут в Сыктывкаре, Выльгорте и Усть-Куломе. Показы будут организованы в Центре досуга и кино «Октябрь», Эжвинском ДКБ, Музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Алексеевны Налимовой и Усть-Куломском Доме культуры.
Зрителям предложат короткометражные фильмы о борщевике, насекомых, космосе, идеях и технологиях, которые меняют наш мир, а также о других интересных явлениях. Вход на показы будет бесплатным для всех желающих старше 12 лет, но требуется предварительная запись.
Фестиваль поддерживается грантами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и включен в официальный перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий. Для получения подробной информации и записи необходимо обращаться к официальным контактам мест проведения.