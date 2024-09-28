Сыктывкарец оказался в больнице после езды на электросамокате

В Сыктывкаре мужчина неудачно прокатился на самокате и попал в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

27 сентября 2024 года около семи часов вечера на Печорской улице в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1977 года ехал на электросамокате по улице Лыткина со стороны Малышева в направление Печорской улицы. Напротив дома №18 житель Коми опрокинулся на дороге.