Сыктывкарец оказался в больнице после езды на электросамокате
- 19:00 28 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре мужчина неудачно прокатился на самокате и попал в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
27 сентября 2024 года около семи часов вечера на Печорской улице в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1977 года ехал на электросамокате по улице Лыткина со стороны Малышева в направление Печорской улицы. Напротив дома №18 житель Коми опрокинулся на дороге.
Транспорт сыктывкарца относится к категории мопедов, поэтому на его управление требуется водительской удостоверение. Прав самокатчик не имеет и никогда не получал.
В результате случившегося мужчина получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб головы, также у пострадавшего многочисленные ссадины лица и тела. С этими травмами его увезли в больницу.
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