С 1 октября станет бесплатно для каждого пенсионера: вводится новая льгота

Российские пенсионеры получают долгожданную возможность: с 1 сентября в стране вводится специальная льгота, значительно расширяющая их возможности и позволяющая существенно сэкономить. Об этих важных изменениях рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Расширение режима работы центров активного долголетия

Ключевым нововведением станет увеличение времени работы региональных центров активного долголетия, которые позволяют пожилым людям вести насыщенный и разнообразный образ жизни. По словам эксперта, подобные центры теперь будут открыты и по воскресеньям.

"Главные центры активного долголетия, расположенные во всех крупных районах, будут работать не только в будни, но и по выходным. Это означает, что пенсионеры смогут бесплатно заниматься интересными активностями практически ежедневно", - пояснила Анастасия Киреева.

Такие центры уже функционируют практически во всех российских регионах. Принять в них участие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а иногда и более молодые получатели различных видов пенсий.

Широкий спектр бесплатных занятий и мероприятий

В рамках работы региональных центров активного долголетия российские пенсионеры могут совершенно бесплатно посещать множество разнообразных мероприятий и активностей:

Обучающие курсы по различным направлениям: от компьютерной грамотности до кулинарии и рукоделия

Занятия спортом под руководством профессиональных инструкторов

Уроки вокала, рисования и других видов творчества

Лекции и мастер-классы на самые разнообразные темы

Даже занятия по освоению необычных навыков, таких как катание на сап-бордах

Таким образом, пенсионеры получают уникальную возможность не только разнообразить свой досуг, но и приобрести новые полезные умения и знания абсолютно бесплатно.

Расширение доступа к активному долголетию

Эксперт Анастасия Киреева особо подчеркивает, что данная льгота открывает пожилым людям двери к активному долголетию и обеспечивает им равные возможности для всестороннего развития.