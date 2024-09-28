Эжвинский Дворец культуры бумажников отметит День пожилого человека

В 17:00 начнется концертная программа "А в сердце молодость поет", в которой примут участие творческие коллективы Эжвинского района и города Сыктывкара. Организаторы постарались сделать мероприятие доступным для всех, запланировав его на вечернее время, чтобы каждый мог присоединиться после учебы или работы. Вход свободный.