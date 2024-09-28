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Эжвинский Дворец культуры бумажников отметит День пожилого человека

Эжвинский Дворец культуры бумажников отметит День пожилого человекаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Эжвинский Дворец культуры бумажников празднует День пожилого человека. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

1 октября в 16:00 Эжвинский Дворец культуры бумажников организует праздничную программу в честь Дня пожилого человека. Главное событие вечера – кулинарный фестиваль "Семейный пирог", где гости смогут насладиться необычными рецептами и вкуснейшими пирогами.

В 17:00 начнется концертная программа "А в сердце молодость поет", в которой примут участие творческие коллективы Эжвинского района и города Сыктывкара. Организаторы постарались сделать мероприятие доступным для всех, запланировав его на вечернее время, чтобы каждый мог присоединиться после учебы или работы. Вход свободный.

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