Эжвинский Дворец культуры бумажников отметит День пожилого человека
- 11:45 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Эжвинский Дворец культуры бумажников празднует День пожилого человека. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.
1 октября в 16:00 Эжвинский Дворец культуры бумажников организует праздничную программу в честь Дня пожилого человека. Главное событие вечера – кулинарный фестиваль "Семейный пирог", где гости смогут насладиться необычными рецептами и вкуснейшими пирогами.
В 17:00 начнется концертная программа "А в сердце молодость поет", в которой примут участие творческие коллективы Эжвинского района и города Сыктывкара. Организаторы постарались сделать мероприятие доступным для всех, запланировав его на вечернее время, чтобы каждый мог присоединиться после учебы или работы. Вход свободный.
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