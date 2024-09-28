В девяти районах Коми объявлено штормовое предупреждение
- 16:00 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом уведомляет ЦГМС Коми.
По прогнозу ЦГМС по Коми, с 21:00 28 сентября до 6:00 29 сентября в южных районах ожидается усиление юго-западного ветра 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с. Под предупреждение попадает Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.