Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда

Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться нежным вкусом тыквы. В тыквенный суп можно добавить сливки для мягкости или разнообразить вкус специями. Блюдо получается не только полезным, но и очень вкусным, пишет портал news.ru.

Свежая тыква — 500 г

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картошка — 2 шт.

Масло подсолнечное— 2 ст. л.

Зубчики чеснока — 2 шт.

Сливки (по желанию) — 100 мл

Вода или овощной бульон — 700 мл

Соль, приправы (например, карри), перец — по вкусу

Травы свежие — для подачи

Пошаговый рецепт

Сначала вам надо будет убрать кожицу с тыквы. Нарежьте основной ингредиент кубиками. Затем почистите картошку и морковь и тоже нарежьте на небольшие кусочки.