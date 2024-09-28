Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
- 17:15 28 сентября
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Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться нежным вкусом тыквы. В тыквенный суп можно добавить сливки для мягкости или разнообразить вкус специями. Блюдо получается не только полезным, но и очень вкусным, пишет портал news.ru.
- Свежая тыква — 500 г
- Луковица — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картошка — 2 шт.
- Масло подсолнечное— 2 ст. л.
- Зубчики чеснока — 2 шт.
- Сливки (по желанию) — 100 мл
- Вода или овощной бульон — 700 мл
- Соль, приправы (например, карри), перец — по вкусу
- Травы свежие — для подачи
Пошаговый рецепт
Сначала вам надо будет убрать кожицу с тыквы. Нарежьте основной ингредиент кубиками. Затем почистите картошку и морковь и тоже нарежьте на небольшие кусочки.
Чеснок с луком нашинкуйте мелко. Пожарьте их до золотистого цвета в кастрюле с толстым дном на капле подсолнечного или оливкового масла. Затем отправьте к этим ингредиентам морковку с картошкой и жарьте еще минут пять.
Когда овощи обжарятся, отправьте к ним тыкву, залейте все ингредиенты бульоном или водой. Дождитесь, пока смесь закипит, затем уменьшите огонь и варите под крышкой где-то минут 20, пока все овощи не станут мягкими.
Снимите блюдо с плиты, измельчите все ингредиенты блендером до однородности. Если хотите, добавьте сливки и верните суп на огонь, вновь дождитесь закипания.
Подавайте суп горячим со свежими травами в качестве украшения.
Полезные советы:
- можно добавить специи, такие как мускатный орех или карри;
- если хотите снизить калорийность блюда, не добавляйте сливки.