Владимир Голдин поздравили педагогов системы дошкольного образования с профессиональным праздником

Мэр Сыктывкара поздравил педагогов системы дошкольного образования с их профессиональным праздником, подчеркивая важность их трудной и благородной миссии. О праздничном мероприятии Владимир Голдин рассказал в своих социальных сетях.

На сегодняшний день в столице Коми действует 58 детских садов, в которые ходят более 15 тысяч детей, а также работают около 3 400 сотрудников. Развитие системы дошкольного образования остается одним из ключевых направлений социально-экономической политики государства.

Во время торжественного мероприятия Владимир Голдин выразил благодарность всем, кто каждый день вносит свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Он отметил значительную роль как управленческого, так и педагогического состава образовательных учреждений. Особое внимание было уделено тем, кто ежедневно заботится о малышах, вдохновляет их на достижения, поддерживает в трудные моменты и верит в их потенциал. На церемонии педагоги и сотрудники детских садов были удостоены заслуженных наград за свой неоценимый труд.

Кроме того, мэр опубликовал поздравительное сообщение на своей официальной странице в социальных сетях. В своём обращении он подчеркнул: