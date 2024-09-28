Социальной сети Discord грозит штраф около четырех миллионов рублей

Социальная сеть Discord, популярная среди пользователей по всему миру, оказалась под угрозой получения внушительного административного штрафа в размере до 4 миллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Причиной этому послужило неудаление запрещённой информации, что предполагается частью 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Как указывается в официальной картотеке Таганского суда Москвы, соответствующий протокол был подан на рассмотрение.