Социальной сети Discord грозит штраф около четырех миллионов рублей
- 14:30 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
Социальная сеть Discord, популярная среди пользователей по всему миру, оказалась под угрозой получения внушительного административного штрафа в размере до 4 миллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости.
Причиной этому послужило неудаление запрещённой информации, что предполагается частью 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Как указывается в официальной картотеке Таганского суда Москвы, соответствующий протокол был подан на рассмотрение.
Судебное разбирательство по данному делу назначено на 30 сентября. В случае подтверждения нарушений, предусмотренные санкции статьи КоАП могут обернуться для Discord серьезными финансовыми последствиями.
Платформа Discord, основанная в 2015 году, изначально создавалась как удобный сервис для геймеров, предоставляющий возможность коммуникации посредством текстовых сообщений, а также голосовой и видео-связи. Однако, со временем, её функционал и аудитория значительно расширились. На сегодняшний день ежемесячное число активных пользователей сети составляет порядка 150 миллионов человек. Пользователи со всех уголков мира ценят Discord за её многофункциональность и удобство в общении.
Тем не менее, столь масштабная популярность приносит с собой и определённые трудности. Одной из них стала необходимость тщательного мониторинга контента. Как показывает данный случай, неудаление запрещённой информации может повлечь за собой серьёзные юридические и финансовые последствия для компании.