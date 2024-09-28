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Социальной сети Discord грозит штраф около четырех миллионов рублей

Социальной сети Discord грозит штраф около четырех миллионов рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Социальная сеть Discord, популярная среди пользователей по всему миру, оказалась под угрозой получения внушительного административного штрафа в размере до 4 миллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Причиной этому послужило неудаление запрещённой информации, что предполагается частью 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Как указывается в официальной картотеке Таганского суда Москвы, соответствующий протокол был подан на рассмотрение.

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 30 сентября. В случае подтверждения нарушений, предусмотренные санкции статьи КоАП могут обернуться для Discord серьезными финансовыми последствиями.

Платформа Discord, основанная в 2015 году, изначально создавалась как удобный сервис для геймеров, предоставляющий возможность коммуникации посредством текстовых сообщений, а также голосовой и видео-связи. Однако, со временем, её функционал и аудитория значительно расширились. На сегодняшний день ежемесячное число активных пользователей сети составляет порядка 150 миллионов человек. Пользователи со всех уголков мира ценят Discord за её многофункциональность и удобство в общении.

Тем не менее, столь масштабная популярность приносит с собой и определённые трудности. Одной из них стала необходимость тщательного мониторинга контента. Как показывает данный случай, неудаление запрещённой информации может повлечь за собой серьёзные юридические и финансовые последствия для компании.

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