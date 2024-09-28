Пропагандистский ресурс внес в свой список министра физической культуры и спорта Коми

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Министр физической культуры и спорта Коми попала в список «Миротворца». Об этом пишет БНК. Светлану Суворкину добавили в украинскую базу «Миротворец». Она попала туда за поддержку специальной военной операции. Кроме нее, в список «Миротворца» внесли и бывшую министра спорта Коми Наталью Карину.

Как уточняет РИА Новости, «Миротворец» известен своими спорными публикациями, где раскрывает данные журналистов, ополченцев и других лиц. Например, в 2016 году там опубликовали информацию о журналистах, аккредитованных в ДНР и ЛНР, что привело к угрозам в их адрес. ОБСЕ тогда выразила обеспокоенность этой ситуацией.

Российский МИД также критиковал сайт за призывы к насилию против журналистов. В базе «Миротворца» есть данные о многих российских деятелях культуры и гражданах других стран.