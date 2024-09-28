Юные жители Коми отправятся на Дельфийские игры в Кыргызстан

Юные таланты Коми представят Республику на Дельфийских играх в Кыргызстане. Об этом сообщает в своих социальных сетях Владимир Уйба.

Ребята из Республики Коми готовятся к участию в престижных Дельфийских играх, которые пройдут в Бишкеке, Кыргызстан, с 30 сентября по 5 октября. Михаил Соболев, учащийся Сыктывкарской детской музыкальной школы и обладатель золотой медали Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, будет состязаться в номинации «Фортепиано».