Юные жители Коми отправятся на Дельфийские игры в Кыргызстан
- 12:45 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
Юные таланты Коми представят Республику на Дельфийских играх в Кыргызстане. Об этом сообщает в своих социальных сетях Владимир Уйба.
Ребята из Республики Коми готовятся к участию в престижных Дельфийских играх, которые пройдут в Бишкеке, Кыргызстан, с 30 сентября по 5 октября. Михаил Соболев, учащийся Сыктывкарской детской музыкальной школы и обладатель золотой медали Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, будет состязаться в номинации «Фортепиано».
В номинации «Народное пение» выступит Иван Филатов, воспитанник Эжвинского ДКБ и обладатель серебряной медали тех же игр. Екатерина Александрова, учащаяся Детской художественной школы Воркуты, отправляется покорять номинацию «Изобразительное искусство». Екатерина уже имеет в своем активе золотую медаль Первых молодежных Арктических Дельфийских игр и серебряную медаль Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр.
Честь региона в номинации «Эстрадное пение» будет защищать Ярослава Грищенко, учащаяся Республиканского центра допобразования и обладательница специального диплома «За яркий сценический образ» Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр.
Дельфийские игры государств СНГ представляют собой конкурсные и фестивальные состязания молодых деятелей культуры и искусства, охватывающие направления народного, классического и современного искусства. В рамках проекта также запланирована обширная программа мастер-классов, научно-практических и зрелищных мероприятий.