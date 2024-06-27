В Коми некоторые городах отменили празднование Дня молодежи
- 20:30 27 июня
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- Инесса Богатая
В Воркуте и в Инте власти отменили празднование Дня молодежи в связи с трагедией, случившейся с пассажирами поезда "Воркута - Новороссийск". Сообщают пресс-службы администраций городов Коми.
Напомним, что с 24 по 29 июня в Воркуте планировалось провести праздник "Moroшка Open Air", приуроченный к российскому Дню молодежи. Для жителей были подготовлены три основные локации: Центральная площадь, Аллея пионеров и Муниципальный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства).
Такие мероприятия, как соревнования по стритболу, катание на электромобилях, Воркутинский Арбат, книжные ярмарки, лотереи, мастер-классы и танцы, пройдут в другое время.
В Инте проведение городской военно-патриотической игры «Зарница-2024» запланированной на 28 июня переносится на сентябрь.
Праздничная программа, посвященная празднованию Дня молодежи «Краски лета» отменяется.
Чествование выпускников образовательных учреждений города пройдет в актовом зале администрации округа 29 июня в 12.00.
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