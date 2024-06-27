В Коми некоторые городах отменили празднование Дня молодежи

В Воркуте и в Инте власти отменили празднование Дня молодежи в связи с трагедией, случившейся с пассажирами поезда "Воркута - Новороссийск". Сообщают пресс-службы администраций городов Коми.

Напомним, что с 24 по 29 июня в Воркуте планировалось провести праздник "Moroшка Open Air", приуроченный к российскому Дню молодежи. Для жителей были подготовлены три основные локации: Центральная площадь, Аллея пионеров и Муниципальный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства).