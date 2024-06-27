За получение крупной взятки осужден депутат совета Сыктывдинского района

Депутата Сыктывдинского района Алексей Паршуков обвиняют в коррупции. По информации пресс-службы Сыктывкарского горсуда, в период с 14 сентября по 11 октября 2023 года Чиновник предложил гражданину передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей. Взамен депутат содействовал решению вопроса о предоставлении компании участка для добычи песка местного значения.

Распорядиться всеми деньгами чиновник не успел, так как был задержан правоохранительными органами.