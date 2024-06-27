За получение крупной взятки осужден депутат совета Сыктывдинского района
- 19:15 27 июня
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- Инесса Богатая
Депутата Сыктывдинского района Алексей Паршуков обвиняют в коррупции. По информации пресс-службы Сыктывкарского горсуда, в период с 14 сентября по 11 октября 2023 года Чиновник предложил гражданину передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей. Взамен депутат содействовал решению вопроса о предоставлении компании участка для добычи песка местного значения.
Распорядиться всеми деньгами чиновник не успел, так как был задержан правоохранительными органами.
Согласно приговору суда, Паршуков обязан выплатить штраф в размере 2, 1 миллиона рублей в доход государства и лишен права занимать государственные и муниципальные должности на три года.
С учетом его нахождения под домашним арестом, штраф был уменьшен до 2 миллионов рублей. Дополнительно, были конфискованы 500 тысяч рублей, полученные в качестве взятки.
Для обеспечения исполнения приговора относительно уплаты штрафа и конфискации средств, судом установлен арест на денежные средства и транспортное средство Паршукова.
Приговор еще не вступил в силу.
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