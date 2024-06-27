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За получение крупной взятки осужден депутат совета Сыктывдинского района

За получение крупной взятки осужден депутат совета Сыктывдинского районаФото Сыктывкарского горсуда

Депутата Сыктывдинского района Алексей Паршуков обвиняют в коррупции. По информации пресс-службы Сыктывкарского горсуда, в период с 14 сентября по 11 октября 2023 года Чиновник предложил гражданину передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей. Взамен депутат содействовал решению вопроса о предоставлении компании участка для добычи песка местного значения.

Распорядиться всеми деньгами чиновник не успел, так как был задержан правоохранительными органами.

Согласно приговору суда, Паршуков обязан выплатить штраф в размере 2, 1 миллиона рублей в доход государства и лишен права занимать государственные и муниципальные должности на три года.

С учетом его нахождения под домашним арестом, штраф был уменьшен до 2 миллионов рублей. Дополнительно, были конфискованы 500 тысяч рублей, полученные в качестве взятки.

Для обеспечения исполнения приговора относительно уплаты штрафа и конфискации средств, судом установлен арест на денежные средства и транспортное средство Паршукова.

Приговор еще не вступил в силу.

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