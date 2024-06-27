В РЖД внесли изменения в правила оформления билетов
- 19:31 27 июня
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- Служба новостей
В РЖД рассказали об изменениях в правилах оформления билетов. Теперь пассажиры обязательно должны указывать, что перевозят домашнее животное. На питомца будет оформляться специальная багажная квитанция. Пронести животное в вагон просто так, как это было раньше, теперь не получится.
«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — рассказали в пресс-службе РЖД, пишет РИА Новости.
Для оформления «билета» для питомца не требуется указание каких-либо сведений о его здоровье или прививках.
Проездной документ на животное теперь можно оформить не только в специальных кассах, но и на сайте РЖД.
Это возможно сделать при оформлении билетов в приложении компании на платформе Android. В веб-версии и на устройствах с системой iOS функция пока недоступна.
«В текущем году дорабатываются информационные системы, благодаря которым: при оформлении перевозочных документов будет указываться конкретный вид животного из перечня разрешtнных к перевозке в поездах дальнего следования; перевозочный документ на перевозку животного будет оформляться во всех случаях, даже там, где не предусмотрена оплата», — сообщили РЖД об изменениях.
В компании отметили, что услуга по перевозке животных очень востребована у пассажиров. Но она доступна не во всех вагонах поездов дальнего следования.
«Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади. На одном месте допускается перевозка не более двух мелких домашних животных, собак, кошек или не более двух птиц на один оформленный проездной документ. Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено», — предупредили в РЖД.
Информация о питомце, с указанием его вида будет отображаться не только в служебных устройствах проводников и начальников поездов, но и на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на рядом расположенные места, сообщал замгендиректора компании Иван Колесников.
Новый функционал и обновленные правила оформления билетов стали действовать после истории с котом Твиксом, который был высажен проводницей из поезда в январе 2024 года. Женщина не смогла найти хозяина питомца.
Дополнительно для проводников в РЖД разработали комплекс инструкций, как они должны действовать в различных ситуациях, при обнаружении в вагоне бесхозных питомцев, сообщает pnz.ru.
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