В РЖД внесли изменения в правила оформления билетов

В РЖД рассказали об изменениях в правилах оформления билетов. Теперь пассажиры обязательно должны указывать, что перевозят домашнее животное. На питомца будет оформляться специальная багажная квитанция. Пронести животное в вагон просто так, как это было раньше, теперь не получится.

«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — рассказали в пресс-службе РЖД, пишет РИА Новости.

Для оформления «билета» для питомца не требуется указание каких-либо сведений о его здоровье или прививках.

Проездной документ на животное теперь можно оформить не только в специальных кассах, но и на сайте РЖД.

Это возможно сделать при оформлении билетов в приложении компании на платформе Android. В веб-версии и на устройствах с системой iOS функция пока недоступна.