Прокуратура Коми обязала отремонтировать несколько дорог администрацию Корткеросского района

В связи с поступившими жалобами и информацией, опубликованной в интернете, прокуратура Корткеросского района провела проверку соблюдения дорожных правил в селе Корткерос и в деревне Визябож. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

Совместно с сотрудниками ОГИБДД России по Корткеросскому району, была проведена проверка, в ходе которой выявили неудовлетворительное состояние дорог на улицах Полевой в деревне Визябож, а также на улицах Черемуховой и Березовой в селе Корткерос.