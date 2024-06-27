Прокуратура Коми обязала отремонтировать несколько дорог администрацию Корткеросского района
- 18:30 27 июня
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- Инесса Богатая
В связи с поступившими жалобами и информацией, опубликованной в интернете, прокуратура Корткеросского района провела проверку соблюдения дорожных правил в селе Корткерос и в деревне Визябож. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
Совместно с сотрудниками ОГИБДД России по Корткеросскому району, была проведена проверка, в ходе которой выявили неудовлетворительное состояние дорог на улицах Полевой в деревне Визябож, а также на улицах Черемуховой и Березовой в селе Корткерос.
По данным ведомства, районная прокуратура подала иск в суд, требуя от администрации Корткеросского района привести указанные дороги в норму в соответствие с государственными стандартами.
Суд поддержал требования районной прокуратуры и обязал ответчика устранить выявленные недостатки к 1 сентября 2025 года.
После вступления судебного решения в законную силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.
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