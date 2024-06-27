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Птица Счастья сядет на макушку: астролог Володина назвала знак, который с 1 июля начнет новую жизнь

Птица Счастья сядет на макушку: астролог Володина назвала знак, который с 1 июля начнет новую жизньФото из архива "Про Города"

Согласно пророчеству знаменитой женщины-астролога Василисы Володиной, в ближайшие месяцы счастье окрылится и остановит свой выбор на этом знаке Зодиака. Предстоящие изменения будут периодическими, предоставляя вам свежие возможности и освещая будущее по сравнению с прошлыми временами.

Однако не следует думать, что всё будет легко. Козероги столкнутся с необходимостью мобилизовать силы и проявить мужество, чтобы справиться с этими переменами, которые могут оказаться значительными испытаниями. Тем не менее, совсем скоро вы осознаете, что все происходящие события принесли вам пользу.

Как мифологический Феникс, вы сможете возродиться из пепла и найти гармонию и счастье. Уверенность в том, что высшие силы защитят вас от всех трудностей и неприятностей вплоть до конца 2024 года, будет рядом с вами, пишет progoroduhta.ru.

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