В Коми могут начать наказывать за склонение женщин к аборту
- 13:45 24 мая
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- Белла Лебедева
На официальном портале для публичного обсуждения законодательных инициатив был представлен новый законопроект, разработанный региональными властями Республики Коми.
Документ предусматривает запрет на склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности и введение административных санкций для тех, кто будет уличен в таких действиях.
Согласно тексту законопроекта, любые действия, направленные на понуждение беременной женщины к аборту через уговоры, предложения, подкуп или обман, будут считаться нарушением. Законодательные изменения подчеркивают, что медицинское информирование о наличии показаний к аборту, осуществляемое квалифицированными врачами, не будет восприниматься как склонение к прерыванию беременности.
Пока что не уточнены конкретные административные меры, которые будут применяться к нарушителям, однако предполагается, что они будут направлены на строгий контроль за соблюдением новых норм. Обсуждение законопроекта уже вызвало активный общественный резонанс, привлекая внимание как сторонников, так и противников предложенных изменений.