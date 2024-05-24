В Коми могут начать наказывать за склонение женщин к аборту

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На официальном портале для публичного обсуждения законодательных инициатив был представлен новый законопроект, разработанный региональными властями Республики Коми. Документ предусматривает запрет на склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности и введение административных санкций для тех, кто будет уличен в таких действиях.

Согласно тексту законопроекта, любые действия, направленные на понуждение беременной женщины к аборту через уговоры, предложения, подкуп или обман, будут считаться нарушением. Законодательные изменения подчеркивают, что медицинское информирование о наличии показаний к аборту, осуществляемое квалифицированными врачами, не будет восприниматься как склонение к прерыванию беременности.