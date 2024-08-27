В Коми медработники недополучают финансирование

Медицинские работники в Коми получают недостаточное финансирование. Контрольно-счетная палата Коми провела аудит использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими учреждениями за 2021-2023 годы. Исследование включало оценку эффективности затрат на оплату труда и приобретения оборудования. За трехлетний период расходы на ОМС увеличились на 4, 1%, причем основная часть расходов в 2023 году (73, 9%) пришлась на зарплаты. Тем не менее, зарплаты медицинских работников не достигли плановых показателей: врачи в среднем получают 123 тысячи рублей, средний медицинский персонал — 62 тысячи рублей, младший — 48 тысячи рублей.

Также растут расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности госмедучреждений, в 2023 году на это выделено около 1, 4 млрд рублей. Среди причин появления задолженности — финансовые штрафы страховщиков и Территориального фонда ОМС. Размер санкций за три года составил 748, 6 млн рублей, обнаружено неправомерное использование средств на 202, 1 млн рублей. В республике отсутствуют четкие нормативы для выплат за диспансеризацию, что ведет к различиям в этих выплатах. Например, в Корткеросской ЦРБ были выявлены необоснованные выплаты на 581, 8 тыс. рублей. В ряде больниц зафиксирован избыточный штат немедицинского персонала.