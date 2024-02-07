Житель Коми зарубил соседа топором и отправился в колонию
- 22:30 7 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Также мужчина травмировал в тот же день еще двух человек.
Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета, 54-летнего печорца признали виновным в покушении на убийство двух лиц, в убийстве и в причинении легкого вреда здоровью.
Суд установил, что в ноябре 2022 года в одном из общежитий в Печоре ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта бросил в голову сожительницы стеклянный стакан. После этого он взял топор и нанес удары двум своим соседям. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, а второй скончался в больнице.
Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.