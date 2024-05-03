"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 5 мая

С 5 мая пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева запустила программу, доступную для всех старших граждан в их регионах. Разнообразные образовательные программы для пенсионеров будут предоставляться в региональных клубах.

Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение в различных аспектах этой области, включая правильный макияж, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба.