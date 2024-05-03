Спину гнуть не надо: хитрые дачники готовят один раствор для избавления от сорняков - без "химии"

Фото из архива "Про Города"

Каждый дачный сезон для огородников большой головной болью являются сорняки, которые угрожают всем посадкам. Для борьбы с сорняками существуют химические вещества, называемые гербицидами.

Однако современным трендом всех огородников является использование на дачном участке натуральных средств.