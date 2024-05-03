Спину гнуть не надо: хитрые дачники готовят один раствор для избавления от сорняков - без "химии"
- 07:15 3 мая
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- Служба новостей
Каждый дачный сезон для огородников большой головной болью являются сорняки, которые угрожают всем посадкам. Для борьбы с сорняками существуют химические вещества, называемые гербицидами.
Однако современным трендом всех огородников является использование на дачном участке натуральных средств.
Опытный огородник и автор Дзен-канала «Богатый урожай» поделился рецептом приготовления гербицида в домашних условиях.
Главным компонентом раствора станет уксус. Для приготовления необходимо взять 1 литр 9% уксуса, добавить в него 20 гр лимонной кислоты, 4 столовые ложки мыла, 30 гр соли и 4 столовые ложки нашатырного спирта.
Раствор необходимо делать исключительно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При этом обязательно во время приготовления использовать резиновые перчатки и респиратор.
Раствор перелейте в пульверизатор и обработайте все сорняки на участке, пишет портал hibiny.ru.