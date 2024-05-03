Сейчас стыдно включать эти две песни, а раньше это были суперхиты 1990-х

В 90-е годы российская эстрада переживала бум популярности множества групп, чьи песни мгновенно становились хитами. Однако не все из этих групп смогли выдержать испытание временем. Сегодня, спустя более двух десятилетий, некоторые из этих треков вызывают улыбку и легкое смущение у тех, кто вспоминает свою молодость. Из множества таких композиций выделяются две песни, которые в свое время были на пике популярности, но теперь часто воспринимаются не совсем серьезно, особенно для нынешнего молодого поколения.



Первой такой песней является "Малолетка дура-дурой" от группы "Ахи-вздохи". Выпущенная в 1999 году, эта песня быстро завоевала любовь молодежи благодаря своему провокационному тексту и запоминающемуся рефрену. Использование ругательства в качестве фишки сделало ее популярной, но со временем это же обстоятельство привело к тому, что сейчас включить ее на вечеринке может показаться неуместным.



Вторая песня, "Какао" от группы "Унесенные ветром", также датируется 1999 годом и стала настоящим событием в музыкальной индустрии. Сочиненная композитором и поэтом Дмитрием Чижовым, группа в лице солистки Татьяны Морозовой быстро завоевала популярность. Их песня "Какао" получила награду "Песня года" и стала символом музыкального успеха того времени. Однако сегодня, спустя годы, треки такого рода зачастую рассматриваются скорее как любопытные явления той эпохи.



Таким образом, хиты, которые когда-то доминировали на дискотеках и в эфире радиостанций, сегодня вызывают ностальгию и улыбку, напоминая о времени, когда музыкальные предпочтения были иными, а эстетические каноны существенно отличались от современных, сообщает sevastopolmedia.ru.