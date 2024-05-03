В Ухте женщина возвращалась с дачи домой и погибла

В Коми завершились поиски 67-летней ухтинки, что пропала около двух недель назад. Вчера, 2 мая, стало известно, что женщина погибла. Эту информацию подтвердили волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".

Напомним, последний раз пенсионерка выходила на связь 22 апреля. Сообщается, что она приводила время на даче, а позднее ее видели там же, идущей к автобусной остановке. Что произошло дальше неизвестно.