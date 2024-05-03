В Ухте женщина возвращалась с дачи домой и погибла
- 07:30 3 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми завершились поиски 67-летней ухтинки, что пропала около двух недель назад. Вчера, 2 мая, стало известно, что женщина погибла. Эту информацию подтвердили волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".
Напомним, последний раз пенсионерка выходила на связь 22 апреля. Сообщается, что она приводила время на даче, а позднее ее видели там же, идущей к автобусной остановке. Что произошло дальше неизвестно.
Поисковики просят остановить распространение ориентировок и благодарят всех неравнодушных граждан, кто принимал участие в работе.
Напомним, ранее при аналогичных обстоятельствах погибла другая жительница Ухты. Женщина возвращалась с работы домой. Очевидцы видели, как она выходила из магазина, в котором трудилась продавцом, и пошла в сторону своей остановки. Позднее ее мертвое тело обнаружили горожане. Отметим, смерть не носила насильственный характер.