Появилось видео с места задержания тюменца, что вез в Коми три килограмма гашиша

Автомобиль, на котором тюменец перевозил три килограмма гашиша, попал на видео. Кадры с места задержания предоставили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми, вместе с автоинспекторами отдела МВД России по Сыктывдинскому району был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. На 44-м километре трассы Сыктывкар-Ухта полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 43-летний житель Тюмени. Во время осмотра автомобиля в заднем бампере правоохранители обнаружили и изъяли небольшую партию вещества темного цвета, упакованного в шесть свертков. Позднее экспертиза установила, что обнаруженное вещество является наркотическим средством, а именно гашишем, общий вес которого составляет около трех килограммов. В региональном МВД пояснили, что запрещенное вещество предназначалось для бесконтактного сбыта через специальные тайники-закладки на территории республики.