Снег накроет Коми 3 мая

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Коми ЦГМС подготовил прогноз погоды на 3 мая по республике, который говорит о переменной облачности. В ночное время ожидается небольшой снег в северных районах, местами умеренный снег в южных районах, а на крайнем востоке преимущественно без осадков. Днем в северных районах возможен небольшой снег, а в южных районах - местами небольшой снег. Ветер будет дуть северный со скоростью 8-13 м/с.

Температура в ночное время в северных и центральных районах составит -6...-11 градусов Цельсия и при прояснении может опуститься до -11...-16 градусов Цельсия. Днем ожидается -3...+2 градусов Цельсия, а на крайнем северо-востоке -5...-10 градусов Цельсия. В южных районах ночью температура будет держаться в пределах -2...-7 градусов Цельсия, а днем возможно повышение до 0...+5 градусов Цельсия.