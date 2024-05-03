В Ухте полицейские принуждали заключенных "признаться" в преступлениях, которых они не совершали

В Ухте полицейские заставляли заключенных взять на себя преступления, которых они не совершали. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Сапа". По их сведениями, местный начальник уголовного розыска в течение нескольких месяцев таким нехитрым способов закрывал "глухари", улучшая план раскрываемости. В нечестной работе подозреваются сразу три правоохранителя: подполковник, старший оперативник и оперативник.

Схема работала исключительно с уже судимыми гражданами. Полицейские предлагали им деньги за явку с повинной. Так, жительница Ухты "повесила" на себя семь краж, а другой горожанин пол давлением сознался в девяти кражах, к которым не имел отношения. В итоге деньги заключенные так и не получили. Лишь оказавшись за решеткой, они заявили о своей невиновности.