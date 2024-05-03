В Ухте полицейские принуждали заключенных "признаться" в преступлениях, которых они не совершали
- 08:15 3 мая
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- Татьяна Зубова
В Ухте полицейские заставляли заключенных взять на себя преступления, которых они не совершали. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Сапа". По их сведениями, местный начальник уголовного розыска в течение нескольких месяцев таким нехитрым способов закрывал "глухари", улучшая план раскрываемости. В нечестной работе подозреваются сразу три правоохранителя: подполковник, старший оперативник и оперативник.
Схема работала исключительно с уже судимыми гражданами. Полицейские предлагали им деньги за явку с повинной. Так, жительница Ухты "повесила" на себя семь краж, а другой горожанин пол давлением сознался в девяти кражах, к которым не имел отношения. В итоге деньги заключенные так и не получили. Лишь оказавшись за решеткой, они заявили о своей невиновности.
БНК со ссылкой на МВД сообщает, в ведомстве подтвердили, что оперативниками собственной безопасности полиции Коми выявлены факты противоправных деяний сотрудников. Предварительно установлено, что полицейские Ухты действительно превысили должностные полномочия, склонив двух ранее судимых жителей к даче признательных показаний.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел по Коми Юрий Марченко назначил служебную проверку. При подтверждении вины сотрудников, их уволят из органов и призовут к ответственности в установленном законом порядке. Руководителей также привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Добавим, в региональном управлении Следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело. Полицейских подозревают в превышении должностных полномочий.