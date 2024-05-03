Температура ниже нуля, северный ветер и снег: погода в Коми 3 мая
- 06:30 3 мая
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали о погоде в Коми 3 мая. По информации специалистов, в этот день жителей региона погода вновь не будет баловать. Холода и слякоть по-прежнему сохраняются.
Так, на юге и севере республики синоптики прогнозируют небольшой местами умеренный снег, днем в этих же районах небольшой снег. Лишь в восточной части Коми осадков преимущественно нет будет. Ветер сегодня холодный и сильнее вчерашнего - около 8-13 метров в секунду.
На севере и в центральной части региона ночью температура -6... -11С, а при прояснении подморозит до -11... -16С. Днем значительно теплее - около -3... +2С. На крайнем северо-востоке -5... -10С. На юге Коми ночью -2...-7, днем 0...+5°С.
В Сыктывкаре сегодня тоже довольно холодно. Ночью специалисты обещают снег, днем преимущественно без осадков. Ночная температура не поднимется выше -3...-5С, днем потеплеет до +1...+3°С.