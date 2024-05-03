Температура ниже нуля, северный ветер и снег: погода в Коми 3 мая

Синоптики рассказали о погоде в Коми 3 мая. По информации специалистов, в этот день жителей региона погода вновь не будет баловать. Холода и слякоть по-прежнему сохраняются.

Так, на юге и севере республики синоптики прогнозируют небольшой местами умеренный снег, днем в этих же районах небольшой снег. Лишь в восточной части Коми осадков преимущественно нет будет. Ветер сегодня холодный и сильнее вчерашнего - около 8-13 метров в секунду.