МегаФон обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах

На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress.

Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикенд ноября – на Чёрную пятницу. В распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками МегаФон откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдёт автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта.