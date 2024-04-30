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За неделю более 1 тысячи жителей Коми установили мобильное приложение Госуслуги.Дом

За неделю более 1 тысячи жителей Коми установили мобильное приложение Госуслуги.ДомФото из архива "Про Города Сыктывкар"

За неделю более одной тысячи жителей Коми установили приложение Госуслуги.Дом. Такую информацию разместила администрация Главы региона.

Уже свыше 4 миллионов человек использует Госуслуги.Дом. Также выросло и количество обращений, на данный момент в управляющие организации подали заявки больше 1,2 миллиона жителей многоквартирных домов. В скором времени в приложении появится новая функция – коллективная заявка. С помощью неё жильцы смогут скооперироваться и решать вопросы сообща.

Зарегистрироваться в мобильном приложении можно через учётную запись на портале Госуслуг. Ваши данные о счетах, недвижимости и приборах учёта загрузятся автоматически.

Напомним, что с 1 мая 2024 года лимит переводов через систему быстрых платежей увеличится до 30 миллионов. Ранее он составлял всего сто тысяч рублей. Решение об изменении ограничения приняли ещё летом 2023 года.

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