За неделю более 1 тысячи жителей Коми установили мобильное приложение Госуслуги.Дом

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

За неделю более одной тысячи жителей Коми установили приложение Госуслуги.Дом. Такую информацию разместила администрация Главы региона. Уже свыше 4 миллионов человек использует Госуслуги.Дом. Также выросло и количество обращений, на данный момент в управляющие организации подали заявки больше 1,2 миллиона жителей многоквартирных домов. В скором времени в приложении появится новая функция – коллективная заявка. С помощью неё жильцы смогут скооперироваться и решать вопросы сообща.

Зарегистрироваться в мобильном приложении можно через учётную запись на портале Госуслуг. Ваши данные о счетах, недвижимости и приборах учёта загрузятся автоматически.