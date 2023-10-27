Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой "Яндекс Музыка" и "Звук". Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%.

Куда ушли пользователи зарубежных сервисов

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.