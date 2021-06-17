Щенок, которого нашли в лесу в Ухте, облитого клеем, уже может свободно передвигаться. Склеенную шерсть удалось удалить, а аппетит малыша вернулся. Об этом рассказали в фонде «Добрый город».

- Так как аппетит появился, капельницы отменили. Теперь только набирать вес и восстанавливать силы. А в целом Дайана чувствует себя превосходно. Мы купили ей глистогонное средство и готовим ее к первой прививке. Ещё купили лакомства для зубок, игрушки, мисочку и вкусные консервы трёх видов. Добрые люди передали лежаночку и пелёнки.

Особую благодарность выразили груммеру, которая боролась с клеем на шерсти два с половиной часа совершенно бесплатно. Щенок Дайана уже тянется к людям и скучает, когда ее оставляют одну. Сейчас ей ищут передержку и новый дом. По вопросам знакомства и удочерения Дайаны можно звонить по телефону - 89129469163.

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