Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга

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Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга20 мая 2021
Кадр из сериала «Эйфория»
Проблема отцов и детей существовала всегда. Однако сейчас ситуация серьезно усложнилась, ведь современный молодежный сленг очень сложно понять. Сегодня портал PG11.ru предлагает вам выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в языке нынешних подростков и детей.
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