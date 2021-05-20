Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга

Проблема отцов и детей существовала всегда. Однако сейчас ситуация серьезно усложнилась, ведь современный молодежный сленг очень сложно понять. Сегодня портал PG11.ru предлагает вам выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в языке нынешних подростков и детей.

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