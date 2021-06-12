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Гороскоп на 13 июня: Рыб ждут неприятности, а Тельцов - проблемы в отношениях

Гороскоп на 13 июня: Рыб ждут неприятности, а Тельцов - проблемы в отношениях

12 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Гороскоп на 13 июня: Рыб ждут неприятности, а Тельцов - проблемы в отношениях pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Гороскоп на 13 июня 2021 года Овен

Гороскоп на сегодня предупреждает Овнов о конфликтной ситуации в личной и семейной жизни. Это неудачное время для принятия важных решений, обращения в органы власти, посещения развлекательных центров и покупок.  

Гороскоп на 13 июня 2021 года Телец

Сегодня у Тельцов на первом месте семейные интересы и благоустройство жилья. Вечером неустойчивая ситуация в отношениях с любимыми и детьми, творческой командой. Больше объективности!

Гороскоп на 13 июня 2021 года Близнецы

Повышенное внимание со стороны противоположного пола вам обеспечено. Не исключено, что кто-то из приятелей станет вам более близким человеком, а отношения с «бывшими» могут перейти в разряд дружеских.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Рак

Гороскоп на сегодня обещает Ракам успехи в семейно-бытовых делах, контактах с друзьями, построении планов и целей. Неудачное время для покупок, посещения семинаров и тренингов, получения прикладных навыков.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Лев

Удачный день в сфере семьи и личной жизни, творчества и любви. Хорошее время для улучшения условий быта, решения вопросов недвижимости и финансовых операций. Полезно помечтать.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Дева

Уделите внимание собственной персоне, работе со стилем и внешним видом. Вторая половина дня отмечается неустойчивостью, это безуспешное время для личных действий. Не торопитесь с идеями.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Весы

Хороший день для приобретения знаний и опыта, построения планов и новых знакомств. Исключите агрессию в отношениях и навязывание своих взглядов друзьям и родственникам.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Скорпион

Сегодня у вас конфликтный день в сфере творчества и любви, личной и социальной жизни. Неразумное использование денег ведет к убыткам. Хороший день для обсуждения перспектив в кругу семьи.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Стрелец

Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. В любой деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать экспериментирования, к которому вас будут подталкивать обстоятельства. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Козерог

Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, длительных прогулок, путешествий. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или выгодной покупкой. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит ваши силы.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Водолей

Сегодня не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с вами.

Гороскоп на 13 июня 2021 года Рыбы

Звезды рекомендуют воздержание, здравомыслие, критичное отношение к действительности. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Следите за приметами. Судьба предупреждает вас о возможных неприятностях.

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