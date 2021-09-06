Эксперт рассказал, какие продукты помогут стабилизировать уровень сахара в крови

Гизем Гермюш, специалист по питанию и диетологии, назвал список продуктов, помогающих снизить и удержать уровень сахара в крови. Об этом пишет ria.ru.

Так, по словам эксперта, в рацион стоит включать продукты с низким гликемическим индексом. Например, рыбу, которую Гермюш советует употреблять три раза в неделю.

При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается. Однако здесь следует соблюдать меру, — пояснил Гермюш.

Также в список рекомендованных продуктов попали бобовые, фундук, миндаль и грецкие орехи. Однако если бобовые советуют есть два раза в неделю, то орехами лучше не злоупотреблять. А для предотвращения резкого падения или повышения уровня глюкозы в крови специалист призвал включить в рацион йогурт и яйца.