"Это сложно остановить": мэр Сыктывкара высказался о стихийных опасных горках

31 января в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка с главой столицы Коми Владимиром Голдиным. Мэр выслушал доклады ведомств, после чего перешел к брифингу с прессой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” поднял вопрос о проблемных и травмоопасных горках в Сыктывкаре.

Например, 22 января на горке за Стефановским собором произошел инцидент: два ребенка врезались друг в друга, катаясь на “ватрушках”. Обоих увезла машина скорой помощи. После журналист “Про Города” сходил на ту самую злополучную горку и узнал, почему родители разрешают детям кататься на ней. Большинству просто удобно, что горка находится поблизости.

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин заявил журналистам, что есть план по созданию безопасной общедоступной горки для тюбинга в столице Коми.

“У нас были предложения по новым горкам для тюбинга в Кировском парке. Решение было спорным, поэтому оно не прошло. Возможно, на будущий год мы вернемся к нему в рамках благоустройства всей набережной. Все это будет входить в концепцию. На будущее мы подумаем. У нас есть предложения от частников. Не сам муниципалитет будет делать горки. Важно поддержать инициативу частных предпринимателей”, – рассказал мэр Сыктывкара.

Также Владимир Голдин сообщил, что одному из ведомств поручено контролировать присутствие людей на стихийных горках: