Россиян ждет еще один дополнительный выходной на этой неделе: люди танцуют от радости

Фото из архива "Про Города"

Май 2024 года ожидается для россиян настоящим праздничным марафоном с обилием нерабочих дней. Помимо традиционных общефедеральных "майских каникул", многие регионы страны отметят дополнительные праздники со своими выходными. Для всех жителей России предусмотрены две обширные порции отдыха - с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. При пятидневной рабочей неделе это составит 11 нерабочих дней подряд.

Православные верующие получат еще один выходной - 6 мая, в понедельник после Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая. Кроме того, 14 мая станет нерабочим в ряде регионов в связи с Родительским днем или Радоницей - днем поминовения усопших.

Особенно длительными майские праздники обещают стать в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Здесь, помимо общероссийских торжеств, местные жители отметят дополнительные важные даты - Дни ДНР 11 мая и ЛНР 12 мая. На эти праздники выпадут по два выходных.

"Май традиционно богат на праздники и связанные с ними нерабочие дни, - комментирует историк Виктор Семенов. - После зимы люди стремятся на природу, совершают первые весенние путешествия. Многочисленные майские выходные лишь способствуют этой тенденции".

В некоторых регионах нерабочими станут и другие памятные даты. Например, в Кабардино-Балкарии 21 мая выпадает выходной в честь Дня памяти адыгов - дань жертвам Кавказской войны XIX века, в Карачаево-Черкесии 3 мая не будут работать из-за Дня возрождения карачаевского народа, а в Республике Тыва 6 мая празднуют День Конституции.

"Многочисленные региональные выходные связаны с национальными и религиозными праздниками, - поясняет Семенов. - Это дань традициям и истории народов России, а не просто "лишние" нерабочие дни".

В целом наибольшее количество праздничных нерабочих дней в мае 2024 года предстоит в Кабардино-Балкарии - 16, за ней следуют ДНР и ЛНР с 14 днями отдыха. В остальных регионах число выходных будет варьироваться от стандартных 11 до 13 дней.

Длительные майские "каникулы" - отличная возможность для путешествий по стране. Как отмечают эксперты туриндустрии, этот период традиционно считается стартом активного туристического сезона.

"Издавна майские праздники использовались для первых весенних поездок и знакомства с новыми местами отдыха, - рассказывает туроператор Алексей Волков. - Сейчас эта традиция укрепилась. Многие планируют путешествия на майские выходные – от коротких туров до недельных поездок".

По данным туркомпаний, наибольшим спросом в это время пользуются экскурсионные программы по городам России, event-туризм, а также маршруты к местам духовного паломничества в связи с религиозными праздниками - Пасхой и Радоницей.

Таким образом, продолжительные майские праздники 2024 года обещают стать временем отдыха и новых впечатлений для жителей большинства российских регионов. Разнообразие праздничных дат и событий позволит каждому подобрать интересный формат проведения досуга – от традиционного отдыха на природе до культурно-познавательных туров и паломничества. Благоприятная весенняя погода будет лишь способствовать путешествиям по просторам нашей необъятной Родины.