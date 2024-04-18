В Сыктывкаре нашли труп "чупакабры"
- 15:15 18 апреля
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- Служба новостей
Жители столицы Коми обнаружили тело загадочного существа. Необычные останки сыктывкарцы запечатлели на камеру и поделились снимком с редакцией портала "Прогород Сыктывкар".
«Неизвестное существо» обнаружили за забором в районе Перинатального центра на улице Пушкина,103. Полуразложившееся тело животного напоминает то ли кошку, то ли собаку. А первое, что приходит очевидцам в голову - останки принадлежат мифической чупакабре. Впрочем, не удивительно, ведь оно действительно очень похоже на изображения монстра из Интернета.
У зверя на снимке вытянутое тело, средней длины морда с массивной челюстью и клыками, длинный хвост и конечности.
Можете предложить свои варианты происхождения "найденыша", а портал "Прогород Сыктывкар" тем временем намерен отправить фото зоологам, которые постараются определить вид животного.
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