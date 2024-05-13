В Сыктывкаре почитать книги можно вместе с хвостатым сотрудником библиотеки

- Мы прекрасно понимаем, что современное поколение важно заинтересовать ярким сюжетом и понятным литературным стилем, чтобы книгу захотелось взять в руки и больше не выпускать, — отметила собеседница издания. – Поэтому мы отобрали самые популярные и востребованные в нашей стране литературные произведения, написанные талантливыми писателями, ставшими лауреаты престижной премии имени Сергея Михалкова.

- Смысл проекта двойной: приобщить ребят к чтению книг на бумажном носителе, а также – привить им любовь к домашним животным, — рассказала «Про Городу» представительница МБРК Елена Ракина. - Каждый вторник и четверг собака проводит в библиотеке время с 11 до 18 часов вместе с хозяйкой Евгенией Петрунёвой. Любой посетитель может взять книжку и вслух почитать ее Луше, а заодно и самому себе.

Когда посетитель выбирает себе книжку и начинает читать для себя и Луши, та внимательно слушает и при этом просит, чтобы ее непременно гладили. Собака ласковая и позитивно воспринимающая незнакомых людей. Впрочем, хозяйка всегда рядом. Кормить гостям Лушу возбраняется, однако если горожане приносят ее любимые сосиски, то передают их хозяйке и та при них кормит питомицу.