В Сыктывкаре почитать книги можно вместе с хвостатым сотрудником библиотеки
- 16:07 13 мая
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- Дарья Шучалина
Молодые читатели «Про Города» завтра, 14 мая, в течение дня смогут почитать современную подростковую прозу в одной из библиотек столицы Коми вместе со штатным четвероногим сотрудником.
Речь о Молодежной библиотеке Коми, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. В рамках круглой даты коллектив придумал проект «Послушай, Луша!».
- Смысл проекта двойной: приобщить ребят к чтению книг на бумажном носителе, а также – привить им любовь к домашним животным, — рассказала «Про Городу» представительница МБРК Елена Ракина. - Каждый вторник и четверг собака проводит в библиотеке время с 11 до 18 часов вместе с хозяйкой Евгенией Петрунёвой. Любой посетитель может взять книжку и вслух почитать ее Луше, а заодно и самому себе.
Коллектив МБРК рекомендует юным горожанам новинки подростковой российской прозы, которые лежат на полках специальной тематической выставки «Луша рекомендует».
- Мы прекрасно понимаем, что современное поколение важно заинтересовать ярким сюжетом и понятным литературным стилем, чтобы книгу захотелось взять в руки и больше не выпускать, — отметила собеседница издания. – Поэтому мы отобрали самые популярные и востребованные в нашей стране литературные произведения, написанные талантливыми писателями, ставшими лауреаты престижной премии имени Сергея Михалкова.
Когда посетитель выбирает себе книжку и начинает читать для себя и Луши, та внимательно слушает и при этом просит, чтобы ее непременно гладили. Собака ласковая и позитивно воспринимающая незнакомых людей. Впрочем, хозяйка всегда рядом. Кормить гостям Лушу возбраняется, однако если горожане приносят ее любимые сосиски, то передают их хозяйке и та при них кормит питомицу.
- Нам очень приятно, что родители наших завсегдатаев благодарят нас и за то, что их дочери и сыновья стали интересоваться печатными книгами, а также – выражают готовность завести домашних животных, — отметила Елена Ракина. – К слову, многие тинейджеры приходят в библиотеку с мамами или папами. А нередко взрослые приходят к нам отдельно от своих детей.
Помимо сыктывкарцев гостями МБРК благодаря проекту «Послушай, Луша! Уже стали и жители других муниципалитетов Коми. В частности, приезжали ради встречи с Лушей ребята из сел Объячево (Прилузский район), Визинга (Сысольский район) и Койгородок (Койгородский район).
6-летняя Луша родом из Воркуты. Там она обитала в приюте до тех пор, пока не обрела второй дом у Евгении Петрунёвой, перевезшей питомицу в столицу Коми.