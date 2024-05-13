Правоохранители выявили в Коми 67 пьяных водителей
- 20:45 13 мая
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- Олег Помидоров
За последнюю неделю сотрудники ГИБДД по Коми отстранили от управления автомобилем 67 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в последние семь дней правоохранители выявили 67 пьяных водителей. В отношении трех были возбуждены уголовные дела. Ранее они уже привлекались за пьяную езду.
В праздничные и выходные дни правоохранители выявили 36 водителей, который были в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Больше всего пьяных водителей выявили в Сыктывкаре и Усинске.
Теперь, нетрезвым водителям может грозить лишение прав на вождение транспортным средством на срок до 1,5 – 2 лет. В отношении тех, кто нарушил это повторно, грозит уголовная ответственность на срок до двух лет лишения свободы.