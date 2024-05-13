Правоохранители выявили в Коми 67 пьяных водителей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За последнюю неделю сотрудники ГИБДД по Коми отстранили от управления автомобилем 67 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в последние семь дней правоохранители выявили 67 пьяных водителей. В отношении трех были возбуждены уголовные дела. Ранее они уже привлекались за пьяную езду.

В праздничные и выходные дни правоохранители выявили 36 водителей, который были в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Больше всего пьяных водителей выявили в Сыктывкаре и Усинске.